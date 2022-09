Video: „Nevěděl jsem, co to je.“ Novinář natočil útok kazetovou bombou

Ukrajinský novinář Andrij Dubčak a jeho syn Danylo měli štěstí a útok kazetovou bombou přežili. A dokonce se jim podařilo ho natočit. Stalo se to na předměstí města Bachmut koncem července.

„Nevěděl jsem, co to je. Ty bomby nevydávají typický zvuk jako při dělostřelecké palbě, nebo když letí granát,“ popisuje v reportáži Rádia Svobodná Evropa nebezpečnou situaci novinář. „Až za pár okamžiků mi došlo, že je to kazetová munice. Výbuchy, které byly zpočátku daleko ode mě, se začaly přibližovat.“