Video: Jak fungují „oči NATO“ nad Ukrajinou

„Jsme teď nad východní částí Rumunska, díváme se směrem k Černému moři,“ říká jeden ze členů posádky letadla během letu. „Naším úkolem je přiblížit systém AWACS k ukrajinskému území a poskytovat našemu velitelství zpravodajské informace. Věřím, že jak Rusové, tak i Ukrajinci si uvědomují, co tady děláme, že chráníme vzdušný prostor NATO. Upozorňujeme Rusy, že by se neměli přibližovat více na západ, proto jsme tady. I díky nám vědí, že jsme připraveni.“

„Startujeme s co největším množstvím paliva, ale ne vždy to stačí na splnění celé naší mise. Proto za námi teď přiletělo tankovací letadlo, abychom se mohli dostat blíž k místu, které máme monitorovat. Dostaneme palivo ve vzduchu, takže ušetříme spoustu času a můžeme zůstat v oblasti déle,“ vysvětluje jeden z pilotů.

„Můžeme sledovat, odkud letadla startují, kam letí a co dělají. Naše mise ukazuje odhodlání Aliance chránit naše hranice. Létáme na okraji prostoru Severoatlantické aliance a tím ukazujeme, že jsme si plně vědomi, co se děje v okolním vzdušném prostoru. Na začátku ruské invaze jsme například zaznamenali velké množství letadel okolo Kyjeva i dalších měst na západě Ukrajiny. To se v posledních měsících změnilo. Teď většina ruských letadel, která vidíme, létá nad jižním a východním územím Ukrajiny. Samozřejmě bychom nejradši uvítali, kdyby se nad Ukrajinou znovu obnovily civilní letecké trasy, aby zde mohly zase létat civilní letecké společnosti a aby už nedocházelo k nelegálním letům ruských letadel do ukrajinského vzdušného prostoru,“ říká další člen posádky letadla.