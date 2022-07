Jak západní technika zabíjí Ukrajince. Ruský dron jí byl plný

„Modul do termokamery byl ve Francii vyroben až po ruské invazi,“ říká v reportáži zkušený mezinárodní diplomatický reportér Nic Robertson. Novinář také podotkl, že ač je Orlan 10 průzkumný dron, mezi ukrajinskými vojáky jde o obávaný stroj, a to především díky jeho výkonné kameře a schopnosti detekovat mobily.

Na takovou elektroniku samozřejmě už roky platí sankce. Není ale žádným tajemstvím, že se je Moskvě různými způsoby dlouhodobě dařilo obcházet. Reportáž jasně ukázala, že se to Rusku dál daří i po zpřísnění sankcí kvůli invazi na Ukrajinu. Ani to nicméně není velkým překvapením.

Asi nejznámějším případem pašování zakázaného exportu do Ruska ve velkém je případ ruského agenta Alexandra Fišenka, který z USA dostával do Ruska ve velkém elektronické komponenty.

Fišenko narozený v sovětském Kazachstánu přišel do Spojených států v 90. letech a asi po deseti letech pobytu získal i americké občanství. Mezitím založil firmu Arc Electronics Inc., která se tvářila jako výrobce technologie pro dopravní semafory a navigační systémy. Ve skutečnosti ale nic nevyráběla, jen to předstírala a součástky místo do výroby tajně posílala do Ruska. Fišenko a další lidi spojení s firmou skončili za mřížemi.