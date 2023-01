Video: Proč vynaložili Rusové tak velké úsilí na dobytí Soledaru?

„Já si to nemyslím,“ namítá ukrajinská geoložka Viktoria Skrypnyková. „Šachty jsou příliš úzké a hluboké na to, aby jimi mohla projet vojenská technika. Museli jsme rozebrat naše vybavení, abychom ho mohli snést do šachet. Zabralo to spoustu času. Ty tunely se nedají použít k přemisťování vybavení. Kromě toho je zde problém s větráním. Tam dole potřebujete kyslík. Ale všechny ventilátory jsou teď vypnuté, takže tam vzduch necirkuluje. Je nebezpečné být tam dole.“