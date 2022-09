Video: Reportéři zmapovali, jak Rusové pašují ropu do evropských přístavů

Sankce Evropské unie proti Rusku, které byly přijaty po zahájení invaze na Ukrajinu, sice zakazují ruským lodím zakotvit v evropských přístavech, ale reportéři Rádia Svobodná Evropa zjistili, že se toto nařízení často obchází, a to například u rumunského a řeckého pobřeží.

Z údajů uveřejněných na webu marinetrafic vyplývá, že minimálně 13 ruských tankerů plulo po stejné trase do přístavů v Evropské unii s nákladem ropy nebo ropných produktů.

1. Náklad z ruských tankerů je cestou přeložen na lodě plující pod vlajkou EU, teprve pak je dopraven převážně do řeckých přístavů.

Tímto způsobem byl 12. června přeložen náklad z lodi VF Tanker-11 na loď Star Merlin, která pluje pod portugalskou vlajkou, ale má německého vlastníka. Portugalské plavidlo pak 26. června zakotvilo v Řecku a následně přístav opustilo už bez nákladu. O měsíc později přeložila loď Mechanik Antonov svůj náklad do tankeru Georgia, který plul pod maltskou vlajkou. O den později pak převzala Georgia náklad z další ruské lodi. Veškerý náklad vyložila 10. srpna opět v Řecku.

2. Domino. Systém druhého schématu pašování ruské ropy do Evropy lze nejlépe vysvětlit na příkladu liberijského tankeru The New Legend.