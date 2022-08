Video: Svůj obchod popsal Rus názvy bombardovaných měst. Hrozí mu vězení

Nad ruským podnikatelem Dmitrijem Skurichinem visí reálná hrozba, že skončí na pět let ve vězení. A to za diskreditaci ruské armády, které se podle domovských úřadů opakovaně dopustil tím, že zdi svého obchodu v obci Russko-Vysotskoje popsal jmény ukrajinských měst, která byla bombardována ruskými ozbrojenými silami.

„To jsou naši vojáci! Naši vojáci, kteří tam bojují. Nejsou to Marťané. Za jejich činy jsme zodpovědní i my. I já platím daně, ze kterých žijí. Ročně zaplatím na daních asi 19 500 dolarů. Vláda za tyto peníze nakupuje zbraně a posílá naše občany zabíjet ukrajinské děti,“ svěřil se Dmitrij reportérům televize Current Time.

„Láme mi srdce, když vidím, co se tam děje. Je to nesnesitelné. Psaním názvů měst si mohu alespoň trochu ulevit. Mohu udělat ještě něco jiného? Celá naše společnost by měla něco udělat. Vedu kampaň v naději, že lidé přijmou mé názory. Tato válka musí být co nejdříve zastavena. Myslím, že na začátku asi tak polovina Rusů tuto speciální vojenskou operaci podporovala, ale teď ji podporuje méně lidí, protože začínají chápat, že je to šílenství,“ myslí si Skurichin.