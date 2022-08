Putinovi našeptávači. Komu opravdu naslouchá ruský prezident

Dlouholetý Putinův klíčový poradce a ideolog míval přezdívku „šedý kardinál“. Vladislav Surkov je sice už přes dva roky odstavený mimo Kreml a podle některých zpráv byl před několika měsíci dokonce zadržen v domácím vězení kvůli údajné zpronevěře, nic to ale nemění na faktu, že měl velmi důležitou roli při budování systému Putinovy moci a formulování postojů Moskvy vůči Ukrajině.

Surkov je tvůrcem konceptu „suverénní demokracie“, specificky ruského přístupu k demokratickým institucím, kdy je systém zdánlivě otevřený a probíhají v něm například volby, jejich výsledek je ale předem jistý, opoziční strany ve skutečnosti jistí vládnoucí režim, média jsou pod pevnou kontrolou režimu a osoby, které by mohly v politice představovat skutečnou opozici, jsou potlačovány.

„Putin udělal to samé s demokracií. Neodstranil ji, ale propojil ji s monarchickým archetypem ruského vládnutí. Tento archetyp funguje,“ vysvětloval svůj pohled v loňském rozhovoru pro list Financial Times.

V roce 2014 Surkov dohlížel na anexi ukrajinského Krymu a zapojení Ruska do války na Donbasu.

„Ukrajina leží přímo mezi Ruskem a Západem. Geopolitická přitažlivost obou Ukrajinu rozdělí. Dokud nedosáhneme tohoto výsledku, boj o Ukrajinu nikdy nepřestane,“ řekl loni. Právě názory na Ukrajinu však byly údajně hlavním důvodem, proč se Surkov v roce 2020 odporoučel do ústraní.

Bývalý důstojník sovětské tajné služby KGB se zná s Putinem od 70. let z tehdejšího Leningradu. Spolu s šéfem bezpečnostní služby FSB Alexandrem Bortnikovem a šéfem civilní rozvědky Sergejem Naryškinem patří mezi tzv. siloviki, mocenskou skupinu vzešlou většinou z bezpečnostních složek.

Patruševovu historickou vazbu na ruského prezidenta demonstruje například to, že v roce 1999 nahradil Putina v čele FSB a tuto hlavní bezpečnostní složku, která zahrnuje i kontrarozvědnou činnost, následně vedl do roku 2008. Nyní je už 14 let tajemníkem ruské bezpečnostní rady, důležitého orgánu v kremelské mocenské struktuře, kterému nechal Putin krátce před válkou ospravedlnit agresivní postup vůči Ukrajině.