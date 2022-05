Video: Tuna kokainu a jméno Putin. Novináři po stopách dávné záhady

„Přijel jsem do Holandska a tam si mě vyhlédl jeden můj kamarád. Požádal mě, abych uzavřel dohodu o odeslání kontejneru s kokainem z Kolumbie do Ruska. Měl jsem za to dostat něco kolem čtyř nebo pěti milionů dolarů,“ vypráví Michtavi, který měl údajně na starosti dokumenty ohledně dodávky.

Drogy byly ukryty v konzervách s hovězím masem, které si měl objednat sám tehdejší petrohradský starosta Anatolij Sobčak. Nikdy se však neprokázalo, že by starosta nebo jeho tehdejší zástupce Vladimir Putin věděli, co v zásilce skutečně je.

Michtavi je přesvědčen, že minimálně Sobčak to musel vědět. „Nemám o tom důkazy, ale Sobčak to podle mě věděl. Měl za to dostat i nějaké peníze. Nemůžu vám to říct s naprostou jistotou, ovšem můžete se podívat na adresu, kam měla být zásilka kokainu doručena: oddělení kanceláře petrohradského starosty.“