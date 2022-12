Video z Bachmutu: Kamna a voda jsou vzácnost, pomoc vozí dobrovolníci

Dobrovolníci se snaží do města dovážet vše potřebné. Největší zájem je o kamna, pitnou vodu a palivo do generátorů elektřiny.

„Přivezli jsme kamna a pitnou vodu. O kamna je velký zájem. To jsou dvě věci, které lidé potřebují nejvíce: vodu a kamna. A také palivo do generátorů. Pomáháme ale nejen my, je tu mnoho dobrovolníků, kteří přivážejí, co je potřeba,“ říká v reportáži dobrovolnice Olha Danilovová.

Přes neustálé ruské ostřelovaní města věří většina obyvatel, že ukrajinská armáda Bachmut udrží.

„Lidé věří v ukrajinskou armádu a v to, že všechno bude v pořádku. Bachmut nebude zničen víc, než už je. Bývalo to čisté a krásné město. Lidé tu pracovali a dělali si plány. Ale válka to všechno ukončila,“ popisuje situaci ve městě další dobrovolník Oleh.

O Bachmutu Ukrajinský Bachmut, ležící v Doněcké oblasti, se zhruba po devíti měsících od začátku války stal místem destrukce, kde krvácejí armády obou zemí. Obě strany sem po měsíce posílaly masy vojáků i materiálu: Rusové ve snaze město dobýt, Ukrajinci v úsilí jej udržet. Daří se jim to i díky rozsáhlému zákopovému opevnění. Video: Zákopy, bahno a zima. Bachmut připomíná bojiště z první světové války

Místní civilisté nechápou, jak může ruská armáda ostřelovat civilní cíle.

„Rusové nás stále ostřelují. Okna jsou rozbitá. Co můžeme dělat, když je Putin takový idiot? Jak můžete ostřelovat obytné oblasti? Každý ví, že to bylo krásné město. Co z něj zbylo teď? Nechápu, proč si vybral zrovna nás. Copak nemá dost svého vlastního území?“ ptá se sám sebe jeden z obyvatel Bachmutu, který se představil jako Oleksandr.

Přestože se snaží dobrovolníci místním pomoci, musejí někteří lidé z města kvůli horším podmínkám odejít. Zima totiž ohrožuje jejich zdraví. Devětapadesátiletého Ukrajince, který má zdravotní problémy, musejí dobrovolníci převézt do nemocnice na vyšetření.

„Pravděpodobně měl mrtvici. Sousedé, kteří odešli, stihli zavolat jeho synovi a řekli mu, že otec prodělal asi mrtvici. Chceme ho evakuovat do nemocnice a nechat ho vyšetřit.“ sděluje novinářům Olha.

„A co s ním bude pak?“ ptá se reportér.

„Pak se spojíme s jeho synem. Máme jeho telefonní číslo,“ reaguje na dotaz dobrovolnice.

Ukrajinské síly mezitím odrazily ruské útoky nedaleko města, tvrdí to ukrajinský generální štáb ve své pravidelné svodce z bojistě. Podle analytiků z amerického Institutu pro studium války (ISW) se Rusům zatím nepodařilo toto město obklíčit.

