Video z Dnipra: Zachránit syna, nebo pacienta? Těžká volba pro matku

„Volal mi v prvních minutách tragédie. Křičel, že okna a dveře jsou rozbitá a on kvůli kouři nic nevidí. Nemohl ani pořádně dýchat,“ popisuje tragické události Rostyslavova matka a dodává, že pro ni volba, zda zůstat s pacientem, nebo jít zachránit svého syna, byla nesnesitelná.

„Vydal jsem se do toho domu. U domu stála zaparkovaná auta, která hořela a následně začala vybuchovat. Všude byla spousta střepin a na zemi kusy cementu. Přemýšlel jsem, jak dostat Rostyslava ven. Přelezl jsem parapet a uviděl bezpečnostní mříže na okně. V tom jsem zahlédl v jednom z bytů další matku s dítětem. Nemohl jsem je tam jen tak nechat,“ říká Vasetskij.

„Vlezl jsem rozbitým oknem do obýváku a následně se dostal do haly. Všude byl kouř a prach. Najednou jsem viděl chlapce, jak se snaží dostat ke schodišti. Podařilo se mi ho dostat do průrvy, kterou vytvořily stěny zříceného schodiště, kde byl v bezpečí,“ popisuje záchranu trenér.