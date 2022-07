Nesmyslné argumenty. Polman popsal, jak přišel o vítězství v extrémním závodě

32:22 – Co dalšího by chtěl ujet

Dan už má za sebou celou řadu ultradlouhých cyklistických podniků. V Ušáku jako host seděl před pár lety poté, co jako čtvrtý nejrychlejší závodník absolvoval závod napříč Spojenými státy. Tentokráte měl možnost poznat ze sedla svého kola nitro evropského kontinentu. Od začátku svým soupeřům ujížděl. A to i přes to, že musel opravovat poškozená řídítka nebo se dávat s nemocniční pomocí dohromady po těžkém pádu v Itálii. Když přijel do cíle, jeho nejbližší pronásledovatel se pohyboval zhruba pět set kilometrů před cílovou metou.