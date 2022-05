Zvěrstva, která se dějí na Ukrajině, jsem v 21. století nečekal, říká Kubal

Jako ostatní kolegy, i Michala pracovně velmi vytěžuje ruská agrese na Ukrajině. Sám se také na tři týdny do Kyjeva vydal, aby reportoval o aktuálních událostech přímo z místa, kde se válka odehrává. Odjet do míst, kam dopadaly ruské rakety, rozhodně nebylo jednoduchým rozhodnutím. Samo o sobě je složité, vydat se do takových míst. Ovšem Michal Kubal musel zvažovat i ten fakt, že jeho manželka měla těsně před porodem čtvrtého potomka. Výhodou na druhé straně bylo, že právě manželka Anetta také pracovala jako televizní „zahraničář“ – shodou náhod se potkali při práci v Bosně – a tím pádem věděla, co se manželovi honí hlavou.