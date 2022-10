Nově objevený spis objasňuje roli StB ve známém případu vraždy

Kriminální případ, zfilmovaný v jedné epizodě propagandistického seriálu 30 případů majora Zemana, se odehrál v únoru roku 1968 ve Vonoklasech u Prahy. Vyšetřovatelé uzavřeli případ jako čin duševně nemocného otce, který nejprve zavraždil svou ženu, přinutil syna poničit stromky a skočit do studny a následně skočil za ním a ve studni utonul. Z rodiny se zachránil pouze syn, kterému se prý podařilo ze studny vylézt.

V průběhu let se kolem případu navršila celá řada legend. Sousedé si vyprávěli o tajemném černém automobilu, pohybujícím se v okolí před neštěstím. Přímí svědci dokonce hovořili o nestandardně vysokém počtu uniformovaných příslušníků Veřejné bezpečnosti.

Stejně tak vzpomínky dokumentaristy Vratislava Horáka, který na konci 90. let připravoval jeden z dílů seriálu Třicet návratů, svědectví hasiče podporují: „Kriminalisté nám tehdy potvrdili, že ve spáleništi našli ohořelý průkaz příslušníka Státní bezpečnosti.“

Nově objevený dozorový spis prokurátora, uložený ve Státním oblastním archivu v Praze, navíc o žádném zapojení Státní bezpečnosti (StB) nehovoří. Spis obsahuje především procesní úkony a vyplývá z něj, že kriminální služba provedla celé vyšetřování až do definitivního zastavení trestního stíhání neznámého pachatele v červenci 1968.

Celé vyšetřování vedl major Strouhal a k zásahům do něj podle spisu nedošlo. Vyloučit lze i paralelní vyšetřování tajnou policií. Pokud by Stanislav mladší coby jaderný vědec, který po krátkou dobu pracoval v Moskvě, StB zajímal, dochoval by se v Archivu bezpečnostních složek záznam o jeho takzvané blokaci. Nic takového ale v záznamech není.