Vybere peníze na stavbu, pak zmizí. Dluží už miliony a bydliště má na úřadě

Ve dvou platbách mu zaplatili 200 tisíc korun jako zálohu, ale slíbeného zboží se nikdy nedočkali. „Nejdříve byly výmluvy typu, že objednávka není kompletní, pak že jsou problémy s dopravou, pak že on je nemocný a rodina je nemocná – to už jsme věděli, že je něco špatně. Táhlo se to od září 2021 až do léta 2022, pak přestal komunikovat a zmizel ze světa,“ dodala paní Miroslava s tím, že se nakonec rozhodli podat trestní oznámení.