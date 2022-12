„Vzal koťata do kotelny a uhodil s nimi o zem.“ Útulek obviňují z týrání

Několik bývalých ošetřovatelů městského útulku pro opuštěná zvířata v Hradci Králové obviňuje jeho vedení ze zbytečné smrti zvířat, která podle nich měla šanci přežít. Seznam Zprávy hovořily celkem se čtyřmi bývalými ošetřovateli. Všichni potvrdili, že jsou ochotni vypovídat i na policii.

Většina výhrad k zacházení se zvířaty směřuje zejména proti vedoucí útulku Andree Horákové a jejímu zástupci Martinu Kulhánkovi. Ti obvinění odmítají.

„To jsou tak hrozné zážitky, že se mi o tom už ani nechce mluvit,“ říká Běla Solilová, která v útulku pracovala jako ošetřovatelka od roku 2008, ale letos v červnu odešla na vlastní žádost. Oficiálně ze zdravotních důvodů, ve skutečnosti prý už u toho nechtěla být. Popsala případ, kdy městští strážníci přivezli letos na jaře do útulku čtyři čerstvě narozená koťata.

„Byla ještě slepá. Na první pohled jim nic nebylo, ale samozřejmě u těch malých koťátek nemusíte nic vidět a už mohla přijít se zápalem plic,“ vysvětluje. Koťata převzala od strážníků a odnesla na veterinární místnost. Potom odběhla pro fotoaparát, aby jejich příjem zdokumentovala. Když se vrátila zpátky, ležela všechna koťata na podlaze mrtvá. „Někdo s nimi musel švihnout o zem,“ vzpomíná pohnutým hlasem Běla Solilová.

V útulku v tu chvíli byla jen ona, vedoucí Horáková, její zástupce Kulhánek a ještě jeden ošetřovatel. Kdo koťata usmrtil, tak nemůže s jistotou říci.

Ošetřovatel Josef Tobolka, který v útulku pracoval tři roky, než dostal výpověď pro porušení pracovní kázně, popisuje zkušenost z letošního června. Tvrdí, že zástupce vedoucí usmrtil dvě koťata. „Měla urousanou srst a byla méně kontaktní. Bylo jasné, že potřebují veterinární péči, nebo prohlídku. A pan Kulhánek je odnesl do kotelny a tam s nimi prostě uhodil o zem,“ popisuje Tobolka a dodává: „Nevěřícně jsem na to zíral.“

Podle něj i dalších ošetřovatelů se tak vedení útulku zbavovalo zvířat, kdy péče by byla finančně nákladná s nejistou prognózou, nebo by zvířata byla špatně umístitelná u zájemců o adopci. To byl podle Tobolky i případ feny, kterou v útulku utratili loni před Vánocemi. Fena porodila v útulku štěňata a dle jeho slov na příkaz vedoucí Horákové byla od nich předčasně odstavena a přesunuta do nevytápěných prostor.

Následkem rychlého odstavení od štěňat pak fena dostala zánět mléčných žláz a její stav se začal prudce zhoršovat. Následně byla utracena. „Oficiální zdůvodnění bylo, že je agresivní a ošetření nejsou možná. Což nebyla pravda,“ tvrdí Tobolka a svá slova dokládá videozáznamem, kde zvíře hladí po hlavě.

V lékařské zprávě, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici, ale veterinární lékař Michal Novák konstatuje, že fena agresivní byla. Tento lékař zároveň přes tři roky funguje pro útulek jako smluvní veterinář. Redakci zaslal písemné vyjádření, ve kterém si stojí za tím, že eutanazie byla nutná. Dále uvádí, že v útulku nikdy nezaznamenal pochybení v péči o zvířata.

Chtěli eutanazii pěti koček

Jinou zkušenost má ale veterinární lékařka Hana Horáková, která do útulku dojížděla před doktorem Novákem. Podle ní byla spolupráce s útulkem pod vedením jmenovkyně Andrey Horákové problematická. Jako příklad uvádí požadavek na eutanazii pěti koček. „V zaslaném dokumentu uvedli důvody, proč by k eutanazii mělo dojít. Podle mě důvody nebyly relevantní a na eutanazii to nebylo,“ vzpomíná doktorka Horáková. „Takže jsem to odmítla provést. Pouze u jednoho kocoura, který trpěl neustálými bolestmi, jsme se rozhodli, že tu eutanazii provedeme,“ popisuje lékařka. Problémů s vedoucí útulku ale bylo podle ní víc. „Při jedné z návštěv, kterou jsem si prosadila, jsem zjistila, že jsou tam nemocná zvířata, o kterých mně nic neřekla. Když jsem některá léčila, nedostávala jsem od ní následně žádnou zpětnou vazbu, zpochybňovala a nerespektovala naše léčebné postupy,“ říká lékařka. Proto později jejich veterinární klinika vypověděla útulku smlouvu.

Je to štvanice, tvrdí vedení

Počátkem listopadu podala občanská iniciativa Kočky v Hradci k Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové trestní oznámení pro podezření z týrání zvířat. Zakladatelka iniciativy Lucie Dostálová vycházela ze svědectví bývalých zaměstnanců útulku, se kterými hovořily i Seznam Zprávy. „Jejich výpovědi na mě působily jako autentické, ti lidé nejsou ve vzájemném kontaktu,“ vysvětluje Dostálová.

Ta zároveň publikovala na internetu svědectví o praktikách v útulku. Vedení útulku na ni podalo trestní oznámení, a to za pomluvu, a formou předžalobní výzvy požaduje stažení příspěvků a finanční odškodnění. To Dostálová odmítá.

Seznam Zprávy se obrátily na vedení útulku. Vedoucí Andrea Horáková byla dle slov jejího zástupce v pracovní neschopnosti. „Je to v šetření policie, necháme konat policii. Jsou nějaká trestní oznámení na nás, my dáváme trestní oznámení na ně, nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ říká Martin Kulhánek a dodává: „Celý život dělám se zvířaty, nemám jediný důvod rozbíjet kočkám hlavy o zem. Nám to připadá spíš jako štvanice.“

Vedoucí Horáková po několika dnech zaslala redakci e-mail, ve kterém tvrdí, že ze strany bývalých ošetřovatelů jde o cílenou likvidaci. „Nikdy jsem si nemyslela, že se stanu obětí šikany. Jak málo stačí, aby se člověk stal štvanou zvěří,“ píše Horáková.

Zřizovatelem útulku je město, provozovatelem pak příspěvková organizace Technické služby. Fungováním útulku se tak nyní zabývá nové vedení Hradce Králové. „Moje informace jsou takové, že z obou stran došlo k nějaké nedohodě a jsou tam emoce. A obě strany podnikají různé právní kroky. Já se necítím být v pozici soudce. O nějakých pochybeních vím, to si nechám vysvětlit,“ říká Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky.

A dodává, že se bude snažit prosadit změny ve fungování útulku. „Jsou dvě varianty – buďto to zadáme nějaké odborné organizaci pečující o zvířata, anebo to spadne pod (odbor) životního prostředí. Je potřeba zajistit, aby tam byla odborná péče, a na tom pracujeme. A to se nám, doufám, povede do konce roku,“ dodává Vrbický.

Reportáž o situaci v městském útulku sledujte v úvodu článku.