Bývalý vagnerovec chce svědčit u soudu, že Kreml nařídil zvěrstva na Ukrajině

Igor Salikov, který tvrdí, že 25 let sloužil v ruské armádě a ve skupině Vagner, v pondělí přijel do Nizozemska. Před Mezinárodním trestním soudem (ICC) se sídlem v Haagu chce vypovídat o údajných válečných zločinech, kterých se Moskva dopustila během války na Ukrajině. Informaci přinesla nizozemská veřejnoprávní televize NPO1 a publikoval ji i zpravodajský server Politico .

V březnu vydal Mezinárodní trestní soud na Putina mezinárodní zatykač kvůli nucenému přesunu dětí do Ruska po ruské invazi na Ukrajinu. Souběžně s tím Kyjev a několik jeho západních spojenců usiluje o zřízení tribunálu, který by vyšetřil „zločin agrese“ Ruska během války.

Salikov dále sdělil, že utekl od ruských sil poté, co odmítl rozkaz k popravě civilistů. Nyní chce to, co viděl, oznámit Mezinárodnímu trestnímu soudu, protože „ztratil víru v ruskou věc“. Říká, že byl na Ukrajině, když kremelské síly v roce 2014 vtrhly do východního Donbasu, kdy byl svědkem podobných činů, přičemž „civilistům bylo vyhrožováno a byli vražděni“.