Michl: Pokud ČNB do konce roku sníží sazby, učiní tak rozvážně

Nejbližší měnové zasedání bankovní rady ČNB, kde se bude jednat o sazbách, se bude konat 21. prosince. Většina ekonomů čeká, že právě na tomto zasedání by mohlo padnout rozhodnutí o snížení sazeb, které by pak mělo vliv i na výši úroků u půjček a hypoték.

„Ať už do konce roku snížíme sazby, nebo ne, tak to bude, pokud je snížíme, rozvážně, pomalu. Ať už to uděláme, nebo ne, tak stejně zůstaneme jestřáby, kteří udělají vše pro to, aby ochránili naši republiku před velkou inflací,“ řekl dnes guvernér Aleš Michl poslancům z rozpočtového výboru.