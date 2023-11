Seznam Zprávy chystají speciální vysílání k 17. listopadu. Zúčastněte se ho i vy

Ještě mnohem více toho ovšem chystáme na samotný 17. listopad. Jako už tradičně, koncertem na Václavském náměstí provede moderátor Šťastného pondělí Jindřich Šídlo a na stejném pódiu vystoupí i podcast Vlevo dole, a to konkrétně v 19:00.

Letos poprvé se ale Seznam Zprávy přihlásí také živě přímo z Národní třídy. A i vy můžete být u toho. Od 13 do 18 hodin můžete živě sledovat tváře nejoblíbenějších podcastů u Paláce DRN. Všechno důležité můžete sledovat i na události na facebooku .

Od 13:10 se můžete těšit na vystoupení Šťastného podcastu ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko a Tereza Povolná. Tvůrci satirického pořadu budou v odlehčeném formátu „dědečku, vyprávěj, jak to tenkrát bylo“ vzpomínat na to, jak Jindřich Šídlo vybojoval demokracii. Zvládne nostalgický pamětník přesvědčit kolegy dvacátníky, že je odkaz 17. listopadu stále aktuální?

V 13:40 pokračujeme s politikou – a synonymem politiky je v Seznam Zprávách duo Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší v podcastu Vlevo dole. Zkušení političtí komentátoři budou probírat to, jak čeští politici zneužívají 17. listopad a kdo z nich to dělá nejvíc. Ale tentokrát na to nebudou sami. A můžete si být jisti, že o pikantní historky z politického zákulisí ani teď nebude nouze.