Seznam Zprávy opět získaly Křišťálovou Lupu. Úspěšné bylo i Šťastné pondělí

„Vždycky jdu na vyhlašování cen Křišťálová Lupa raději s pocitem, že letos přece vyhraje někdo jiný. A už počtvrté v řadě jsem se spletl. A upřímně řečeno - jsem za to strašně rád. Z vítězství Seznam Zpráv mám ohromnou radost, za celou redakci děkuji všem, kdo pro nás hlasovali. Děkuji také všem svým kolegům, kteří každý den přinášejí našim čtenářům a posluchačům skvělý obsah. Křišťálová Lupa je pro nás všechny hlavně závazkem do budoucna. Být pořád tím médiem, které přináší důležité, objevné a zajímavé informace, které sami čtenáři cítí potřebu číst. A abychom pořád přicházeli s různými inovacemi. To mě na té práci také hodně baví,“ říká k úspěchu šéfredaktor Jiří Kubík.