Kadaňská nemocnice chce postavit pro lékaře i sestry rodinné domy

Cílem je doplnit chybějící a udržet nynější personál. „My jako město Kadaň jsme vložili do majetku naší nemocnice, u které jsme stoprocentním vlastníkem, pozemky v Pokuticích, což je satelitní obec kousek za městem. Nemocnice zpracovává projektovou dokumentaci a chtěla by zde postavit asi 14 rodinných domů, které by sloužily pro potřebný personál nemocnice,“ uvedl starosta místostarosta Jiří Kulhánek (ODS).

Dosud nemocnice svým zaměstnancům nabízela městské byty. Novou výstavbou by se nabídka bydlení rozšířila. Vedle bytů nabízí také další benefity, jako jsou příspěvky na dopravu či náborové příspěvky pro studenty. Kadaňská nemocnice má stejně jako další zdravotnická zařízení v regionu nedostatek lékařů. Aktuálně vedení shání například lékaře i všeobecné sestry do neurologické ambulance ale i další zdravotníky.

Výstavbu chce nemocnice hradit z úvěru, počítá s několikamilionovou investicí. Součástí by byla stavba silnice i inženýrských sítí. Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci, která ukáže přesné náklady. Hotová by měla být v příštím roce, následně by začaly stavební práce. První domy by zde mohly stát za dva až tři roky.