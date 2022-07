Provozovatelé kempů v Moravskoslezském kraji si sezonu zatím spíše pochvalují

„Ten boom karavaningu a kempování zažíváme pořád. Víkendy jsou pořád stoprocentně obsazené a přes týden jsme obsazeni tak z 80 procent. Myslím, že pro plno lidí je kempování v karavanu bezpečné a i trh s karavany vzrostl,“ uvedla za provozovatele Jana Adamczyk Vicherová. Podle ní se v kempu stále snaží zkvalitňovat služby pro návštěvníky. „Už před několika lety jsme si dali takový závazek, že se budeme snažit naše návštěvníky tady udržet co nejdéle, aby nepřijeli jen na jednu noc či víkend a pak odjeli, takže jsem zapracovali na rozšíření kempu o nějaká sportoviště, zábavní zóny pro děti, plánujeme ještě postavit nový ping-pongový stůl. Rozšířili jsme naši fun zónu, takže se tady těm lidem snažíme vyplnit čas,“ dodala Adamczyk Vicherová.

Podle ní covidové období připravilo kemp o zahraniční turisty, kteří se vracejí spíše pomalu. „Velmi mě těší, že zájem tuzemských turistů se naopak zvyšuje,“ uvedla. Výhodou kempu je hlavně blízkost vodních ploch, ať už jde o přehradu či akvaparky, ale i blízkost cyklostezky. „Naší výhodou je opravdu zábava na celý den,“ míní Adamczyk Vicherová. Kemp nabízí kapacitu až pro 530 lidí. „Pokud chceme prodloužit dovolené i přes týden, je třeba umožnit těm dospělým tady i trochu pracovat, takže je třeba dobrá wi-fi, možnost připojení notebooků a zázemí pro nabíjení, což tady ty dospělé udrží. Slušnou wi-fi jsme zajistili už před několika lety a docela se nám to vyplatilo,“ uvedla.

Sezonu si zatím pochvalují také v Landek parku Ostrava, který nabízí apartmánové ubytování i přespání ve vlastních stanech a karavanech nebo možnost využít dvoulůžkové stany s podsadou. „Zájem je zhruba stejný jako loni. Je pravda, že loni přijížděli lidé, kteří třeba nevycestovali k moři, ale zase nefungovaly žádné festivaly. Zatímco letos těžíme z festivalových návštěvníků, ať už jde třeba o návštěvníky Colours of Ostrava nebo Štěrkovna Open Music, který se koná přímo v areálu. V tuto chvíli bychom tedy řekli, že zájem je na srovnatelné úrovni. Co je pro nás zajímavé z hlediska pohledu klientely, je fakt, že se rychleji vyprodávají dražší kapacity, třeba apartmány ve Vile Liběna nebo pevné stany, menší zájem je o místa s vlastními stany. Jezdí k nám lidé z Česka, ale i Polska a Slovenska, ale přijíždějí i lidé z větších vzdáleností, třeba karavanisté jedoucí napříč Evropou,“ uvedla za provozovatele Eva Kijonková.

Miroslava Václavíková z autokempu Kajlovec v Hradci nad Moravicí na Opavsku řekla, že s letošní obsazeností jsou spokojeni. V kempu se konají i tábory, v chatkách a v pokojích v budově je 150 lůžek. „Teď jsme měli dva tábory, takže byla plná kapacita. Teď o víkendu je trošičku prázdněji, ale jinak je to s obsazeností dobré. Na srpen máme ještě několik míst volných,“ řekla Václavíková. Jen za průměrnou ale naopak sezonu považuje Magdalena Podešva z autokempu U Viaduktu v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku. Obsazenost je podle ní nanejvýš poloviční, místa v kempu se tak vždycky najdou. „Tržby jsou slabší než minulý rok. Jezdí méně lidí. Úbytek lidí se stany je znatelný, tak o 30 procent,“ řekla Podešva. Návštěvnost podle ní nesouvisí s počasím, protože se nezvedla, ani když bylo celou dobu hezky. Kvůli nárůstu nákladů v kempu museli trochu zdražit, některé lidi to podle provozovatelky možná odradilo. Do kempu se vejde 50 až 60 stanů.