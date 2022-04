V ostravsko-opavské diecézi se turistům otevřou kostely

Otevřené kostely jsou společným projektem Moravskoslezského kraje a biskupství a také letošní ročník zahrnuje novinky. V každém z otevřených kostelů bude během otevírací doby přítomen také průvodce, kterých se letos do projektu zapojí téměř 150.

Rozdílné otevírací doby budou mít i kostely zapojené do projektu Otevřené chrámy. Bližší podrobnosti bude od května možné najít také na nových webových stránkách projektu. „Kromě kostelů budou během turistické sezony zpřístupněny také dvě kostelní věže ve Frýdku a v Krnově. Stejně jako v případě kostelů jsou vstupy do věží zdarma. Vystoupat na vrchol Svatojánské věže ve Frýdku, která je součástí kostela sv. Jana Křtitele, bude možné v odpoledních hodinách od pátku do neděle. Na levou věž farního kostela sv. Martina v Krnově se turisté dostanou vždy v sobotu a v neděli odpoledne. Po zdolání strmých schodišť si mohou prohlédnout zrekonstruovaný byt hlásného a z ochozu prohlédnout celé město,“ doplnil Siuda.