Ve Vsetíně začala přestavba křižovatky silnic I/57 a I/69 za 220 milionů

Pro řidiče je problematické zejména odbočování ze Vsetína směrem na Horní Lideč, kde mnohdy neodhadnou rychlost přijíždějících vozidel. Řidiči by přestavěnou křižovatku mohli začít využívat na konci příštího roku, celá stavba bude hotová o půl roku později.

Do konce letošního roku se budou dělat přeložky inženýrských sítí a bude se budovat retenční nádrž, práce se zatím obejdou bez dopravního omezení. „Do konce stavební sezony zatím předpokládáme, že provoz bude omezen a řízen semafory pouze po dobu několika dní, a to na podzim,“ uvedl ředitel zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek. Příští rok se však bude od jara do podzimu stavět okružní křižovatka a provoz bude řízen kyvadlově.