Zelení a Žít Brno vyzývají k zastavení projektu multifunkční haly v Brně

Podle ní se objevilo tolik nepříznivých vlivů jako například nárůst cen stavebních materiálů nebo nárůst cen energií, že riziko stavby haly překonalo únosné hranice. „Město by se mohlo stavbou haly dostat na hranici zadluženosti a potom by nemělo peníze na projekty nezbytné pro rozvoj ve prospěch obyvatel. Je to například na stavbu bytů, jejich opravy, školky nebo dopravní obslužnost,“ řekla Drápalová. Dodala, že s ohledem na zdražování energií by město mělo zateplovat bytové domy, aby lidé uspořili na energiích. „V Novém Lískovci jsme do toho investovali 250 milionů na zateplování a o třetinu klesla spotřeba, takže jsou to lidé schopní ufinancovat,“ poznamenala.