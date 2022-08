Zoo Hodonín se nově může pochlubit mláďaty zoborožců, už jsou ve voliéře

Zoborožci, jejichž domovem je Afrika, v přírodě hnízdí nejčastěji v dutinách stromů. Samice obvykle snáší jedno až tři vejce a odchov v přírodě i lidské péči má zajímavý průběh. Jakmile samice snese vejce na hnízdo, zasedne na ně a zazdí za sebou otvor zevnitř. Ponechá jen úzkou skulinu, kterou dovnitř proudí vzduch a skrze niž jí do hnízda samec podává potravu. Když jsou mláďata již dostatečně samostatná, samice rozbije zazděný otvor a dutinu i s mláďaty opouští.

O mláďata, kterým postupně dorůstá peří a učí se létat, se rodiče pečlivě starají. „Jsou od začátku krmena tím, co dáme rodičům. Ti je oba následně krmí, a to i teď, když už mláďata opustila hnízdní dutinu,“ doplnil Ingr.

Hodonínská zoo začala s chovem zoborožců v roce 2012, kdy do zoo dorazili první jedinci. „Historický prvoodchov jsme u tohoto druhu zaznamenali loni, kdy pár odchoval jedno mládě, které později našlo nový domov v Zoo Liberec. I letošní mláďata máme v plánu do konce tohoto roku přemístit do jiného chovatelského zařízení,“ uvedl Ingr.