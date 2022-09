Budějovická teplárna čeká, že zdraží míň než o inflaci, částku oznámí v prosinci

„Případné zvýšení cen rozhodně nebude dosahovat inflace. Občané nemůžou očekávat nějaké skokové zdražení tepla. Bude to kosmetická úprava, která bude znamenat nějakou stokorunu v provozu domácnosti za rok navíc, v jednotkách procent,“ řekl primátor Jiří Svoboda (ANO).

Ceny firma upravuje na přelomu roku a dál se už v daném roce nemění. „Na tuto stabilní spolupráci jsou naši odběratelé zvyklí. Síla městské teplárny se všemi výhodami pro zákazníky se ukazuje právě v okamžiku, kdy ceny na burzách bezprecedentně kolísají a ohrožují firmy i maloodběratele,“ sdělil Kollarczyk. Za jeden GJ tepla letos platí lidé maximálně 691 Kč včetně DPH. U mnoha zákazníků je to méně s ohledem na velikost odběru.

Budějovická teplárna loni vyrobila 1623 terajoulů (TJ) tepla, meziročně zhruba o 9,5 procenta víc. Výroba elektřiny vzrostla o 41 procent na 106.178 megawatthodin (MWh). Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply loni téměř o 13 procent na 981,5 milionu korun. Zisk před zdaněním byl meziročně podobný, 23,8 milionu Kč, o necelé procento vzrostl zisk po zdanění na 19,3 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy . Loni připojila teplárna 280 nových bytů. Počet napojených domácností stoupá několik let, je jich téměř 30.000, dalšími zákazníky jsou firmy a instituce. Firma zaměstnává kolem 220 lidí.

V příští topné sezoně od roku 2023 by měla teplárna začít využívat horkovod z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Potrubí má být dlouhé 26 kilometrů. Temelínské teplo by mělo pokrýt 50 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů.