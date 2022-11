Budějovický advent nabídne asi 100 stánků i kluziště, město zvýšilo podporu

Program potrvá od 18. listopadu do 31. prosince, zahrne také řadu kulturních vystoupení. Náklady jsou kolem deseti milionů korun, z toho čtyřmi miliony přispěje město, což je víc než poslední roky. Novinářům to dnes řekli zástupci radnice a pořádající společnosti Art4promotion.

„Oproti předchozím ročníkům nám vyšlo město vstříc, že převzalo náklady na zajištění ledového kluziště, elektrických rozvaděčů a odpadového hospodářství,“ řekla Střítecká. Tyto náklady jsou zhruba dva miliony korun, řekla na dotaz ČTK náměstkyně primátorky pro kulturu Zuzana Kudláčková (Piráti). Ztrátu vzniklou tím, že vláda loni trhy zakázala, vyčíslila již dříve Střítecká zhruba na deset milionů korun, stát vykompenzoval jen část nákladů. Nového provozovatele trhů na dalších pět let chce radnice vybrat do konce prvního čtvrtletí příštího roku.

Město má do konce letošního roku zafixované ceny energií. I proto se rozhodlo, že organizátorům vyjde vstříc. „Procházíme obdobím, kdy na společnost pořád dopadají negativní zprávy, za poslední dva roky trhy v podstatě nebyly. Potřebujeme normálně žít. Nerad bych žil ve světě, kde budeme všechno přepočítávat na peníze. I v těchto dobách musíme přemýšlet o tom, že rodiče si mají s dětmi užívat. Jako koalice se odmítáme hádat o tom, jestli trhy stojí o dvě stě, tři sta tisíc víc,“ řekl k nákladům jihočeský hejtman a budějovický radní Martin Kuba (ODS).

Trhy potrvají od 18. listopadu do 31. prosince. Kluziště bude fungovat od 25. listopadu, denně od 10:00 do 21:00. Stejný den začne kulturní program na pódiu. „Otevřeme ho nostalgicky ikonou 80. let, vystoupením Standy Hložka. Představí se také Petra Černocká, Nezmaři, Anička Slováčková nebo Dudlajda,“ uvedla Střítecká. Trhy začne firma chystat ve druhé polovině tohoto týdne.