Budějovický veletrh Hobby nabídne víc aktivit pro rodiny, vstupné zdraží

Veletrh Hobby loni i předloni výstaviště kvůli covidu zrušilo. „Je to naše druhá největší výstava po agrosalonu Země živitelka. Jsme velice rádi, že po dlouhém dvouletém období covidu, kdy náš obor veletržnictví a výstavnictví byl jako jeden z prvních sektorů vypnutý, můžeme tuto výstavu dělat bez jakýchkoli omezení. Letošní ročník beru jako odrazový k tomu příštímu, což je třicátý, jubilejní,“ řekl předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin.

Základní program zůstává stejný, tedy zboží pro kutily a zahrádkáře jako sazenice, semena, stromky i nářadí. Organizátoři ale chtějí záběr rozšiřovat. „Situace na trhu se mění a my se musíme přizpůsobit. Snažíme se Hobby otáčet k mladým a k rodinám s dětmi. V doprovodných programech jsme opravdu mysleli na to, aby si tady den dokázala užít celá rodina,“ řekl místopředseda představenstva Zdeněk Volf.

K novinkám patří výstava historických i nových automobilů, přehlídka sportovních klubů jako VK Jihostroj, fotbalového Dynama, ale i Sokola nebo boxerů. Ukáží, co můžou nabídnout dětem. Pavilon T2 zaměří organizátoři na stavebnictví včetně bezplatných poraden. Myslivci vystaví na veletrhu raritní trofeje i výrobky z paroží, součástí akce bude předpremiéra pražského muzikálu Doktor Faust nebo soutěž Voříšek roku.

Základní vstupné zdražili pořadatelé o dvacetikorunu, rodinné vstupné bude 280 Kč. „Náklady nám rostou, ale my jsme se nesnažili to vše překlopit do výše vstupného,“ řekl Volf. Rozpočet výstavy je v jednotkách milionů korun.