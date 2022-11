Českobudějovická nemocnice se stala Nejlepší nemocnicí roku 2022 v České republice

Průzkum, na jehož základě HealthCare Institute sestavovala pořadí, se uskutečnil od 1. února do 31. srpna. Zapojilo se do něj 85 000 lidí z celé země, kteří hlasovali ve spokojenosti pacientů. V oblasti jejich finančního zdraví hodnotili nemocnice odborníci, vyjadřovali se také zaměstnanci nemocnic.

„Anketa podle organizátorů odráží míru bezpečnosti nemocnice přečkat krizové období předchozích let. Místo přešlapování na místě jsme více než kdy dříve investovali do zaměstnanců, zdravotnické techniky i staveb v rámci přestavby nemocnice, která vstoupila do své závěrečné fáze, s cílem mít v roce 2025 moderní, bezpečnou a kvalitní nemocnici s dostatkem vlídného personálu. To vše jsou nezbytná východiska pro to, aby mohli být spokojení i naši pacienti,“ řekl Šnorek.