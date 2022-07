Český Krumlov zvýšil za čtyři roky zadlužení, hlavně kvůli úvěru na ČOV

Důvodem je hlavně to, že si město předloni vzalo úvěr 210 milionů na koupi čistírny odpadních vod a loni úvěr 28 milionů na investice. Koncem roku 2018 bylo úvěrové zadlužení města 20,5 milionu. Kvůli pandemii přišlo město za dva roky o 130 až 150 milionů korun, kvůli chybějícím turistům.

Před covidem jezdilo do města ročně kolem 16 tisíc zájezdových autobusů a kolem dvou milionů turistů. V červnu 2019 zpoplatnil Krumlov vjezd zájezdových autobusů do města. Za příjezd a odjezd z takzvaného bus stopu platil jeden autobus 1250 korun. Za první půlrok vybral tehdy Krumlov na poplatcích 20,6 milionu korun. V roce 2020, kdy začala epidemie koronaviru, to bylo o 87 procent méně. Loni získal z placených autobusových stání 290 tisíc korun, letos čeká dva miliony. Kvůli koronaviru zrušilo město loni i předloni historické Slavnosti pětilisté růže, na které jezdilo až 23 tisíc lidí.