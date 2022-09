Jihočeský kraj získal první tři lékaře na základě dotačního programu

Dotace pro jednoho lékaře činí 1,5 milionu korun. „Dotační program má přivést do regionu nové lékaře, kteří zde chybí. Především chybí v ordinacích praktických lékařů nebo zubařů nebo odborných lékařů, jako jsou například očaři nebo diabetologové,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Dodal, že kraj kampaň spustil na sociálních sítích a také třeba na billboardech.

Kuba neočekával, že by se situace s lékaři specialisty v jižních Čechách obratem radikálně zlepšila, řekl. „Ale pokud bychom do konce roku překročili desítku nových příchozích lékařů, bylo by to skvělé, protože to byl náš optimistický výhled,“ dodal. Kraj hodlá v kampani pokračovat i v dalších letech.

Dotační program začal loni na podzim. Cílí na lékaře, praktické lékaře a zubaře. Motivační dotace pro jednoho lékaře bude 600 tisíc korun, kraj mu bude také pět let přispívat měsíčně na bydlení 15 tisíc korun. Noví doktoři by měli v kraji zůstat aspoň pět let. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jim poskytne smlouvy.