Kvůli nově budované části D4 začnou v srpnu odstřely skal u Milína

„První most u Mirotic zbouraly v červnu. V trase z Hájů do Mirotic počítají stavbaři se 40 mosty, většina z nich bude nových. Skrývky ornice jsou na trase hotové z 95 procent. Firmy budují i objízdné silnice, první z nich zprovozní v druhé polovině srpna,“ sdělila Daniela Pedret, mediální manažerka firmy Via Salis. Dálnice by měla být hotová do konce roku 2024.

Nový úsek D4 buduje konsorcium DIVia, jež tvoří firmy Vinci a Meridiam. Via Salis je dceřiná společnost firmy Vinci. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 24 let a čtyři měsíce, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy Kč. Jde o první stavbu dálnice formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, takzvanou PPP (Public Private Partnership) v České republice. Součástí je oprava 16 kilometrů nynější D4, jež se dělá za provozu.

Na začátku června odstranily firmy u Mirotic most na tahu I/4. Na jeho místě bude nový s dálničními parametry. U Milína připravují firmy odstřel skalního masivu, aby vytvořily dost velký prostor pro budoucí dálnici. Odstřely začnou v srpnu. „Plánují se s maximálním ohledem na místní občany a řidiče,“ uvedla Pedret. Demolici druhého mostu překračující I/4 plánují stavbaři na první polovinu října. Vedle zbouraného mostu postaví provizorní. V nově budovaném úseku z Hájů do Mirotic se počítá se 40 mosty, z nichž většina bude nových. Zhruba polovina z nich budou mosty pro pohyb divoké zvěře. Vznikne i estakáda u obce Nerestce na Písecku, kde je památkově chráněný most z dob napoleonských válek.

Dokončují se rovněž přeložky inženýrských sítí a některé archeologické průzkumy v lokalitách Milín či Zalužany. Zajímavostí je objev kosterních pozůstatků německých vojáků z druhé světové války u obce Buk. Již dříve objevili archeologové v jihočeské trase D4 pravěká sídliště, několik hrobů i zaniklé úvozové cesty.

Při stavbě D4 odtěží firmy přes dva miliony metrů krychlových zeminy a kamene. Z většiny ji zase znovu použijí při terénních úpravách. Téměř 390.000 metrů krychlových ornice předají stavbaři místním zemědělcům. Začaly již také zemní práce, staví se mobilní betonárna a obalovna v Letech u Písku.