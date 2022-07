Metelský rybník má novou hráz, obyvatelé přesto na povodně nezapomenou

Podle Pavla Karlíka, starosty Předmíře, jejíž jsou Metly součástí, na podobnou událost nikdo nezapomene. „Stalo se to sice už před 20 lety, ale z hlavy to lidé asi nikdy nedostanou. Kdykoliv delší dobu prší, nebo je předpověď, že se budou zvyšovat hladiny řek, jsou v Metlách pochopitelně nervóznější, aby se něco nestalo. Ale není se čemu divit, povodeň v roce 2002 byla opravdu tragická,“ řekl Karlík.

V Metlách žije pár desítek obyvatel. Zničených 13 domů představovalo podstatnou část obce. „Ale pokud se nemýlím, tak se s výjimkou jedné rodiny všichni, které povodeň zasáhla, zase vrátili. Díky tomu Metly žijou. Samozřejmě nedokážeme říct, jak by Metly vypadaly, kdyby povodeň v roce 2002 nebyla,“ řekl starosta.

Voda z rybníka o rozloze zhruba 50 hektarů v malé obci v roce 2002 způsobila škodu více než 100 milionů korun. Během pár prvních let však v Metlách vyrostly nové domy. Nová hráz by prý měla zvládnout ještě větší nápor, než který přinesly zmíněné povodně.

Podle Karlíka rok 2002 představoval mimořádnou vlnu solidarity. „V srpnu byly povodně a nějakou dobu trvalo, než voda opadla. A přesto před Vánoci roku 2002 se už lidé ze zničených domů stěhovali do nových. Vůbec si nedovedu představit, jak by se situace vyvíjela dneska. Nevěřím tomu, že by vzhledem ke všem administrativním záležitostem všechno postupovalo tak rychle,“ řekl Karlík.