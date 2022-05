Na šumavských lokálkách řeší dopravce problémy s přepravou elektrokol

Problém je rovněž hmotnost. „Kola jsou velice těžká, mnohdy váží s vestavěnou baterií i přes 15 kilogramů. Nakládka těchto kol do vozů je na některých místech problematičtější. Je to horší i na kotvení, nejsou na to připravené stojany,“ řekli jednatel Jikordu Jiří Kafka a ekonom dopravy Jikordu Jiří Pešek. Podle přepravních podmínek se smí na železnici jako spoluzavazadlo vozit jen kola do 15 kilogramů.

Podle Kafky by měli cyklisté předtím, než kolo naloží do vlaku, baterii sundat. Některé ale odmontovat nelze. „Když pak kolo zvedáte do výšek, je to pro obsluhu technicky i fyzicky náročné,“ řekl Kafka. GW Train Regio vozí zatím všechna elektrokola. „Máme brigádníky takové, aby to naložili. Vybíráme spíš mladé kluky nebo slušné penzisty, kteří kolo uzvednou,“ řekl Krigar.