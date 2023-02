Nové otáčivé hlediště by mohlo být v bývalém krumlovském zahradnictví

„Bavíme se o strategickém řešení, jak ukončit spor mezi otáčivým hledištěm a (letohrádkem) Bellarií. Vychází z toho to, co považuji za optimální řešení už několik let, a to je rozšíření zahrady o divadelní trakt s otáčivým hledištěm a adekvátním zázemím pro diváky i divadlo. Točna je v zahradě od roku 1958 a to, jaké produkce se před otáčivým hledištěm hrají, se vyvíjí. Snažíme se tam inscenovat věci v aktuální divadelní estetice. Ale prostor jako takový a to, co se nabídne divákům z hlediska parkování, toalet, stravování, se za posledních 60 let nezměnilo. Považuji to za tristní, a tohle (přesun do bývalého zahradnictví) je cesta, která umožňuje zvýšit kvalitu směrem k divákům, na rozdíl od toho, kdyby zůstalo (hlediště) na stávajícím místě,“ řekl ČTK Průdek. Letohrádek Bellarie památkáři opravují. Jihočeské divadlo, jež před točnou hraje, ho využívalo jako zázemí.