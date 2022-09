Od neděle začne provoz na modernizované železnici na Táborsku

Prvních několik dní zde budou vlaky jezdit rychlostí 50 kilometrů v hodině, poté se rychlost zvýší na 110 km/h. Výjimkou bude napojení staré a nové trati v Doubí u Tábora, kde zatím zůstane omezení na 50 kilometrů v hodině kolem místa prací. Na 30 km/h bude do dokončení podchodu snížená rychlost u přechodu pro pěší v Soběslavi. Od 1. listopadu je mezi Soběslaví a Doubím plánováno zprovoznění druhé koleje, plnohodnotný dvoukolejný provoz tam začne 12. prosince. V příštím roce se rychlost v úseku zvýší až na 160 kilometrů v hodině. „Z centra Prahy do centra Českých Budějovic se cestující na železnici dostanou za 100 minut. To je velmi důležité, protože cesta autem z Českých Budějovic do centra Prahy bude časově mnohem náročnější,“ řekl Svoboda.