Oprava vlakového nádraží v Českých Budějovicích se prodraží o víc než pětinu

Příčinou jsou vícepráce, s nimiž projekt nepočítal. Na dotaz ČTK to dnes řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda. Oprava příjezdové haly bude hotová do konce letošního roku, všechny práce potrvají do léta 2023.

SŽ začala nádraží modernizovat v červnu 2020. „Na co jsme sáhli, to se - obrazně řečeno - zbortilo. Ta rekonstrukce má mnoho víceprací. Do toho musíme pořád ctít, že se jedná o památkově chráněný objekt,“ řekl Svoboda. Dodal, že příjezdovou halu dokončí firmy nejpozději v prosinci, kdy začne platit nový jízdní řád.

Výpravní budovu opravuje sdružení firem Metrostav, Edikt a Avers. Vznikne i nový hlavní vchod do budovy přímo z Lannovy třídy. Celá trasa z podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude plně bezbariérová. Při opravě nádraží se změní a zlepší provozní prostory, upraví plochy pro komerční využití, zmodernizují veřejně přístupná místa, vznikne i administrativně provozní zázemí pro zaměstnance Správy železnic. Na nejfrekventovanějších místech budou obchody.

Letos na jaře zástupce firmy Metrostav ČTK řekl, že některé práce se zpozdí. Některé nosné konstrukce se musely zbourat a postavit, s čímž plán nepočítal, řekl ČTK ředitel divize 6 firmy Metrostav Martin Stašek. Práce se podle něj zpozdí o několik měsíců. Oprava nádraží měla podle původních plánů trvat do července 2023.

„Narazili jsme na věci, které jsou obtížné a nedaly se předpokládat, nebyly zmapované. Část těch prací se tak protáhne. Jedna komplikace je, že do budovy nepřímo vstupuje evropský vlakový zabezpečovací systém řízení vlaků ETCS, část budovy se musí připravit, aby to bylo možné z těch místností řídit. Druhá komplikace vyplývá z toho, že budova je stará sto let a byla zanedbávaná. Je tam problém s kanalizací ve vztahu ke spodní vodě, zdivo bylo zdegenerované, některé nosné zděné konstrukce se musely zbourat a vystavět nové. S tím se nepočítalo,“ řekl na jaře Stašek.

V jižních Čechách opravuje Správa železnic i další stanice. Letos v létě skončí oprava výpravní budovy na nádraží v Písku za 54 milionů korun. Letos chtěla SŽ začít s opravou vlakového nádraží v Táboře, kdy počítala s náklady 153 milionů korun. Práce plánovala na dva roky. Opravu ale odložila. „Bohužel jsme se nedohodli s městem,“ řekl Svoboda.