Po dvouleté covidové pauze bude na jihu Čech v létě řada akcí, vstupné zdraží

Vzrostly ale náklady, na řadu akcí tak bude vyšší vstupné. Vyplývá to z informací pořadatelů.

Jihočeské divadlo bude hrát od 4. června před krumlovským otáčivým hledištěm. Zatím prodalo 36 587 vstupenek, v roce 2019 to bylo ve stejném období 41 tisíc lístků. Obsazeno je tedy z 62 procent. „Rozdíl zde je, ale zájem neopadl a stále roste. Do chování diváků se promítají nové zkušenosti a jasně se potvrzuje, že nenakupují s takovým předstihem jako v předešlých letech,“ uvedla Eva Marečková z marketingu divadla.

Scéna hrála v Krumlově i loni v létě, to ale museli diváci předložit test na covid nebo očkovací potvrzení a v hledišti mít respirátor. „Moc se na sezonu těším, protože po dvou letech se vracíme do normálního režimu a diváci budou moci vidět představení bez roušek. Opustíme i kontroly testů certifikátů, které vstup do zahrady malinko zdržovaly,“ řekla herečka Dana Verzichová, která ztvární jednu z hlavních rolí v komedii Da Vinci.