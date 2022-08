Po několika měsících končí revitalizace nejvýše položeného rybníku v ČR

Náklady na revitalizaci vodního díla činí více než 22 milionů korun. ČTK to řekl Vladislav Klabouch, starosta Záblatí, do jehož katastru rybník patří.

Podle něj byla stěžejní především oprava hráze. „Zásah už byl nutný. Hráz protékala, navíc jsme museli pokácet nevhodné stromy, které na ní stály, což byly například smrky,“ uvedl starosta. Náklady na projekt z 90 procent kryje dotace z programu Státního fondu životního prostředí. „Z našeho rozpočtu by nebylo možné takovou částku zaplatit,“ řekl. Obec si i na desetiprocentní podíl musela vzít úvěr.

Součástí obnovy bylo také odstranění více než 2000 krychlových metrů sedimentu. „Jednalo se o bahno u paty hráze,“ řekl starosta. Velkou část z toho pracovníci použili na zavezení děr po materiálu, jímž zpevňovali hráz. „Do konce září by mělo být vše hotovo a potom by se mohl rybník začít napouštět. Mojí konečnou představou je, že bychom na hrázi vysázeli duby, ale to je už rozhodnutí pro nové zastupitelstvo,“ řekl starosta.