Prachatice mají nové letní kino za 50 milionů, opozice ho kritizuje

Opoziční hnutí Živé Prachatice považuje investici za nepřiměřenou. „Ten projekt není natolik potřebný, aby se na něj v dnešní době dávalo tolik milionů. To je největší kámen úrazu. Vedení města nemá měřítko: buď nedělá nic, anebo takhle velké, megalomanské projekty, které nemůžou mít v Prachaticích uplatnění. Poptávka tady není; loni se promítalo na dvorečku za divadlem a účast byla mizivá, přišli jeden, dva lidé. Bude to hodně ztrátové,“ řekla ČTK zastupitelka hnutí Barbora Koritenská. Míní, že promítat by se dalo třeba v historickém centru na Parkánech. Vadí jí také, že provoz kina bude drahý.

Kritický je i zastupitel opozičního hnutí Pro Prachatice Robert Zeman. „Stálo to desítky milionů a my jsme před deseti lety neměli dva miliony na repasovanou promítačku, aby se zachovala podstata letního kina, aby promítalo. Šlo to udělat levnou variantou, stačilo nenechat areál zpustnout. Stavba se bude mnoha lidem líbit, ale jde o to, kolik stála a zda byla nutná,“ řekl ČTK Zeman.