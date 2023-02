Prachatice vybudují na sídlištích desítky parkovacích míst

Město letos vytipuje jednu až dvě plochy, kde by mohla místa vzniknout, aniž by to stálo moc peněz. Náklady budou letos ve stovkách tisíc korun. Mezi další možnosti, jak problém řešit, patří třeba parkovací dům. To by byla podle Bauera ale velká investice. Není ani příznivcem parkovacích zón. „Známe je z velkých měst. Zatím mám pocit, že město Prachatice ve své velikosti není zralé na to, aby mělo své zóny,“ řekl starosta.