Skiareál Lipno zvýší ceny skipasů v průměru o osm procent

Areál ale zachová stejné ceny pro celosezonní skipasy a ceny pro rodiny na víkendy budou nižší než v minulé sezoně. Novinářům to dnes řekli zástupci Skiareálu Lipno.

Podle Kratochvíla je skiareál po dvou letech, které ovlivnil koronavirus, připravený na sezonu, jaké bývaly před pandemií. „Chceme nabídnout standardní zimu bez omezení na svazích i na běžkách,“ uvedl. Skiareál Lipno před sezonou investoval do svého rozvoje. Například koupil novou rolbu s technologií, která monitoruje výšku sněhu. „Měří ji s přesností na centimetr. Tím pádem tato technologie šetří náklady na výrobu sněhu,“ uvedl Kratochvíl. Dodal, že areál rovněž nakoupil nová sněžná děla a také přes léto opravil lanovou dráhu, která spojuje parkoviště a stezku korunami stromů. „Věřím, že i přes to všechno, co se kolem nás děje, budou lidé chtít sportovat,“ řekl.