Stát by ještě letos mohl získat územní rozhodnutí na část středočeské D3

Středočeská část D3 by se podle modelů ministerstva měla stavět v letech 2026 až 2029, Ředitelství silnic a dálnic ji rozvrhlo do pěti úseků . S výkupy pozemků ještě stát nezačal, protože nemá územní rozhodnutí.

Ministerstvo dopravy již připravilo podklady, aby územní řízení mohlo začít. „Mohli bychom získat územní rozhodnutí na některé stavby do konce roku. Ještě letos by mohly územní rozhodnutí získat úseky mezi Prahou a takzvanou Václavickou spojkou,“ řekl na konferenci o cestovním ruchu Travelcon řekl ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna.

Středočeská část dálnice D3 by měla měřit 60 kilometrů. Stát plánuje pět úseků: Praha-Jílové, Jílové-Hostěradice, Hostěradice-Václavice, Václavice-Voračice a Voračice-Nová Hospoda. S výkupy pozemků ještě nezačal. „Potřebujeme mít územně stabilizovanou stopu, pravomocné územní rozhodnutí, abychom měli oporu tu majetkově-právní činnost zahájit. V okamžiku, kdy ta stavba není územně stabilizována, není úplně šťastné výkupy provádět. Co se týče rozsahu (výkupů), bude velký, ta trasa je dlouhá, široká,“ řekl Sosna.

Zatímco ve středních Čechách pokračuje schvalovací proces, v jižních Čechách ŘSD staví. Letos v únoru začalo budovat část dálnice D3 Třebonín - Kaplice za 1,87 miliardy Kč bez DPH. Úsek dlouhý 8,6 kilometru chce stát zprovoznit koncem roku 2024. Stavba navazuje na budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic, ŘSD tak teď staví souvislý třicetikilometrový úsek D3. Zbylé dva úseky dálnice k hranicím s Rakouskem chce ŘSD začít stavět příští rok. Na konci roku 2025 by měla být jihočeská část dálnice D3 hotová.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být hotová do roku 2030.