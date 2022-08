Stavbu odpočívky u dálnice D3 u Chotýčan dál posunuly odstřely kamene

V provozu je 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Řidiči nyní mohou využívat úsek z Českých Budějovicích do Mezna na Benešovsku. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle nové vlády měla být hotová do roku 2030. „Jihočeská část D3 je jednou z hlavních priorit ŘSD. Harmonogram stále platí a to se týká i obchvatu Českých Budějovicích, kde jsme měli jedinou komplikaci, a to u tunelu Pohůrka, kde jsme se rozhodli k radikální změně technologie. V roce 2026 by se mělo přes jižní Čechy jezdit po dálnici až na rakouské hranice,“ uvedl Rýdl.