Šumavský národní park vrací na povrch země potoky dříve svedené do trubek

Některé potoky byly tzv. zatrubněné až 60 let, když byly pod zem za minulého režimu svedeny kvůli tehdejší zemědělské politice. „Vracíme je (potoky) do podoby, která je přírodní, aby fungovaly, aby byly mělké a vlnily se krajinou. Je to velmi důležité pro zadržování vody, která se pak může v krajině lehce rozlít, zasakuje se a doplňuje zásoby podzemní vody. Navíc tyto potoky tlumí případné povodňové vlny,“ uvedla vedoucí projektu Iva Bufková.

Projekt Life for Mires začal koncem roku 2018 a trvá šest let. V plánu je obnovit 47 rašelinišť a pramenišť s plochou 2059 hektarů, čtyři lokality jsou v Bavorském lese. Projekt za 150 milionů Kč podporuje evropský program LIFE a ministerstvo životního prostředí. Mokřady na Šumavě byly do konce 80. let 20. století odvodňovány a vysušovány kvůli vyšší produkci dřeva a zesílení zemědělského hospodaření, v posledních letech i kvůli počasí. Po dokončení projektu v prosinci 2024 se zvýší hladina podzemní vody na úroveň blízkou stavu před odvodněním.