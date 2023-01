Třeboňské lázně staví hotel za 200 milionů korun. Chystají i solární elektrárnu

Do konce roku chtějí zprovoznit solární elektrárnu s výkonem 0,7 megawatthodiny. Letos lázně zdraží pobyty asi o sedm procent. ČTK to řekl starosta Třeboně Jan Váňa (ODS), který je i jedním z jednatelů lázní.

„Lázně si vedly dobře. Jsme zhruba na stejném výsledku hospodaření jako v předloňském roce, který byl dobrý i vzhledem ke (vládním covidovým) kompenzacím. Počet klientů od pojišťoven se zvýšil, samoplátců bohužel ubylo. Je to dáno vysokou mírou inflace a nejistotou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zdálo by se, že to nebude mít na takovou klientelu vliv, ale má. Ten pokles u samoplátců byl zhruba deset procent,“ řekl starosta.