V Českých Budějovicích mohou lidé při parkování využít aplikaci ParkSimply

Nadále však lidé budou moci platit poplatky i v pevných uličních automatech. Kromě toho mají stále k dispozici aplikace Sejf a on-line parkovací hodiny. České Budějovice od 1. dubna zvýšily ceny za parkování ve městě o pět až deset korun za hodinu. Byla to první změna tarifu od zavedení parkovacích zón na podzim roku 2017. Město rozdělilo parkování do pěti zón. Cenové rozmezí za jednu hodinu stání je od deseti korun v oblastech vzdálenějších od centra do 70 korun v samém jádru města. Předchozí tarif měl sazby od pěti do 60 Kč.