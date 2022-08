V Českých Budějovicích se otevře pobytová služba pro dospělé osoby s autismem

Pomoci má těmto rodinám zařízení, kde budou dospělí lidé s autismem moci žít samostatně za podpory školeného personálu. Lidé ji budou moci využívat od pondělí do pátku. Nový stacionář v ulici Plzeňská v Českých Budějovicích nabídne zázemí neměnné skupině osmi klientů, o které se bude starat 18 pečovatelů. Ti se budou střídat ve trojsměnném provozu, kdy v jedné směně bude šest pracovníků.

„Ptáme se, co nám klient chce svým chováním sdělit, co jej do dané situace přivedlo a jaké smyslové podněty jej uklidňují a jaké naopak,“ uvedl. Důraz tak bude ve stacionáři kladen mimo jiné na práci s rodinou autisty, na individuální přístup ke klientovi a na nastavení pozitivního přístupu.