V Letech začne 22. července demolice vepřína. Bude tam památník holokaustu Romů

Náklady demolice by neměly přesáhnout 110 milionů korun, které na ni dal stát. ČTK to dnes řekla Karolina Spielmannová, mluvčí Muzea romské kultury, které památník vybuduje. Stát vepřín odkoupil před čtyřmi lety. Výstavba památníku bude stát desítky milionů. Část by měly uhradit norské fondy a část stát.