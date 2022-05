Vepřín v Letech u Písku by se měl podle Muzea romské kultury začít bourat v létě

„Věříme, že se to podaří. Je tam velké finanční pnutí, chybí nám opravdu mnoho finančních prostředků. Demolici hradí stát, výstavbu památníku a edukační aktivity především norské fondy. Je to projekt světového významu. Bude to velmi ojedinělý památník, na který se velmi dlouho čekalo. Třicet let se bojovalo, zejména občanská část veřejnosti bojovala (za likvidaci vepřína), tak myslím, že stojí za to dotáhnout to do úspěšného finále,“ řekla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Kolik peněz na stavbu chybí, neuvedla.